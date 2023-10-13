«ДНР»: в результате обстрела Донецка есть разрушения, повреждены ЛЭП

Так называемый глава временно оккупированного Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате сегодняшнего обстрела есть значительные разрушения. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.



«В результате обстрела Кировского района повреждены многоквартирные дома по улице Абакумова, а также дома частного сектора по улицам Джанкойской, Абакумова и Воздушной. Повреждены линии электропередач», — написал он.



Напомним, 12 октября в Донецке произошел обстрел, в результате которого есть погибшие, раненая и разрушения.