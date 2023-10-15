В порт оккупированного Мариуполя прибыли одновременно три российских судна — Андрющенко

Сегодня, 15 октября, в Мариупольском морском порту впервые с момента оккупации города россиянами зафиксировали сразу три судна возле причалов под загрузку. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.



«В порту одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации. Всего оккупанты задействовали четыре судна класса РМ3 через свою «гражданскую» фирму «РКС-НР». Однако, чтобы три одновременно еще не было», — написал он.



Также советник мэра Мариуполя отметил, что оккупанты оборудовали на территории порта новые бетонные конструкции и грузовые контейнеры.



«Постараемся узнать, что там. Хотя, может, большой хлопок просто сойдет с небес и упростит нам все. Потому что там ничего гражданского точно нет», — добавил Андрющенко.



Напомним, РФ перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около пяти тысяч новых военных.