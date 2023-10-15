До порту окупованого Маріуполя прибули одночасно три російські судна — Андрющенко

Сьогодні, 15 жовтня, у Маріупольському морському порту вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.



«У порту одночасно три судна біля причалів під навантаження. Вперше таке від початку окупації. Загалом окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою «громадянську» фірму «РКС-НР». Однак, щоб три одночасно ще не було», — написав він.



Також радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери.



«Намагатимемося дізнатися, що там. Хоча, може, велика бавовна просто зійде з небес і спростить нам усе. Тому що там нічого цивільного немає», — додав Андрющенко.



Нагадаємо, РФ перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько п'яти тисяч нових військових.