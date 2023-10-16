На территории Беларуси находятся около 2000 российских военных

В Беларуси находятся около 2000 тысяч российских военнослужащих. Такие данные предоставила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».



По данным, в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом, увеличения численности ВС РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному увеличению ВС РФ в Беларуси.



Однако в Беларуси продолжает находиться часть военных ВС РФ:

- аэродромы «Мозырь» («Боков») и «Зябровка» — до 600 человек.

- радиотехнический узел «Барановичи» и 43-й узел связи «Вилейка» — до 1 450 человек.



По состоянию на 1 октября в Беларуси приблизительно 2000 российских военных.



Напомним, ранее мы писали, что учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены минимум до 15 октября. Отметим, что учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года.