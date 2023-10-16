На території Білорусі перебувають близько 2000 російських військових

У Білорусі перебувають близько 2000 тисяч російських військовослужбовців. Такі дані надала моніторингова група «Белорусский Гаюн».



За даними, у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом, збільшення чисельності ЗС РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного збільшення ЗС РФ у Білорусі.



Однак у Білорусі продовжує перебувати частина військових ЗС РФ:

- аеродроми «Мозир» («Боків») та «Зябрівка» — до 600 осіб.

- радіотехнічний вузол «Барановичі» та 43-й вузол зв'язку «Вілейка» — до 1 450 осіб.



Станом на 1 жовтня в Білорусі приблизно 2000 російських військових.



Нагадаємо, раніше ми писали, що навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 15 жовтня. Зазначимо, що навчання триває безперервно з 29 квітня 2022 року.