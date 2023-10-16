При обстреле россиянами Донецкой области повреждены частные дома и многоэтажки

Поврежденные в результате обстрелов РФ инфраструктура и дома в Донецкой области. Фото: Facebook

За прошедшие сутки российские войска подвергли обстрелам множество частных домовладений, многоэтажек, а также инфраструктурные объекты на территории Донецкой области. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Накануне днем оккупанты нанесли ракетный удар по Славянской общине — попали вблизи предприятия, обошлось без жертв. На Волновахском направлении россияне трижды обстреляли Угледар и четыре раза Новоукраинку, повредив дом.



В Очеретинской общине ранен один человек в Нетайловом, поврежден инфраструктурный объект в Новоселовке Первой, разрушены два дома в Соловьеве.



В Кураховской общине ранены два человека в Ганновке, повреждены четыре дома в Кураховке. Авдеевка в течение суток подверглась ракетному удару и единичным обстрелам.



На Горловском направлении в Константиновке повреждены девять частных домов, три многоэтажки и два инфраструктурных объекта. В Торецком обществе повреждены два дома в Дилиевке и админздание в Торецке.

Поврежденные в результате обстрелов РФ инфраструктура и дома в Донецкой области. Фото: Facebook

В Часовоярской общине повреждены четыре многоэтажки и два частных дома. На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, обстреляны Торское, Заречное, Колодези и Ставки Лиманской общины.



Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 15 октября, ранили четырех людей в Донецкой области.