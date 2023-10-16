Під час обстрілу росіянами Донецької області пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки

Пошкоджені внаслідок обстрілів РФ інфраструктура та будинки в Донецькій області. Фото: Facebook

Минулої доби російські війська обстріляли безліч приватних домоволодінь, багатоповерхівок, а також інфраструктурні об'єкти на території Донецької області. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Напередодні вдень окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській громаді — поцілили поблизу підприємства, обійшлося без жертв. На Волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли Вугледар та чотири рази Новоукраїнку, пошкодивши будинок.



В Очеретинській громаді поранено одну людину в Нетайловому, пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Новоселівці Першій, зруйновано два будинки в Соловйовому.



У Курахівській громаді поранено двох людей у Ганнівці, пошкоджено чотири будинки в Курахівці. Авдіївка протягом доби зазнала ракетного удару та поодиноких обстрілів.



На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено дев'ять приватних будинків, три багатоповерхівки та два інфраструктурні об'єкти. У Торецькій громаді пошкоджено два будинки у Диліївці та адмінбудівлю в Торецьку.

Пошкоджені внаслідок обстрілів РФ інфраструктура та будинки в Донецькій області. Фото: Facebook

У Часовоярській громаді пошкоджено чотири багатоповерхівки та два приватні будинки. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, обстріляно Торське, Зарічне, Колодязі та Ставки Лиманської громади.



Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 15 жовтня, поранили чотирьох людей на Донеччині.