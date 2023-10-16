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Российская армия вновь попытается штурмовать Авдеевку

16 октября 2023, 12:15

Российская армия вновь попытается штурмовать Авдеевку

Вблизи Авдеевки в Донецкой области украинские военные фиксируют определенное затишье в штурмах со стороны российской армии, вероятно, это связано с потерями сил РФ вблизи города, однако существует вероятность подготовки новой атаки. Про это заявил в эфире Радіо Свобода (проект Свобода Ранок) Андрей Серган, командир взвода БПЛА 59-й отдельной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ пишет Крым.Реалии.

«Пока что одна из бригад уже у них закончилась. Теперь зашла другая бригада. Это – регулярные военные. В принципе, ожидаем новой мощной волны», – сказал он. 

По словам военных, в любом случае, оккупанты отойдут, как волна, но потом она опять-таки может накрыть. Поэтому защитники предполагают, что будут опять-таки штурмовые действия и в связи с этим ведется подготовка техники, личного состава.

В ISW говорят, что в ближайшее время российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в пониженном темпе и будут оставаться угрозой для украинских войск в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва, или окружить Авдеевку.

Ранее российские оккупанты несколько дней подряд пытались захватить Авдеевку, они били из ствольной артиллерии, РСЗО и применяли авиацию. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире «Суспільне. Спротив» признался, что обстрелов стало значительно меньше.

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