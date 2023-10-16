Російська армія знову спробує штурмувати Авдіївку

Поблизу Авдіївки на Донеччині українські військові фіксують певне затишшя у штурмах з боку російської армії, ймовірно, це пов'язано із втратами сил РФ поблизу міста, проте існує ймовірність підготовки нової атаки. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) Андрій Серган, командир взводу БПЛА 59-ї окремої бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ пише Крим.Реалії.



«Поки що одна із бригад уже у них закінчилася. Тепер зайшла інша бригада. Це – регулярні військові. У принципі, очікуємо на нову потужну хвилю», – сказав він.



За словами військових, у будь-якому разі окупанти відійдуть, як хвиля, але потім вона знову-таки може накрити. Тому захисники припускають, що знову-таки будуть штурмові дії й у зв'язку з цим ведеться підготовка техніки та особового складу.



В ISW кажуть, що найближчим часом російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в зниженому темпі та залишатимуться загрозою для українських військ у цьому районі, попри те, що їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву, або оточити Авдіївку.



Раніше російські окупанти кілька днів поспіль намагалися захопити Авдіївку, вони били зі ствольної артилерії, РСЗВ та застосовували авіацію. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Суспільне. Опір» зізнався, що обстрілів стало значно менше.