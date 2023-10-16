Оккупанты выдыхаются, но продолжают бить по Авдеевке: Барабаш рассказал о ситуации в городе

Российские оккупанты несколько дней подряд пытаются захватить Авдеевку, они бьют из ствольной артиллерии, РСЗО и применяют авиацию. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире «Суспільне. Спротив» признался, что обстрелов стало значительно меньше.



«Ситуация в корне неизменна. Немножко меньше обстрелов по территории громады. Общаясь с военными, они также подтвердили, что немного меньше обстрелов и штурмовых действий по позициям. Оккупанты выдыхаются и нет такого запала, как в первые дни обострения», — отметил он.



По его словам, уже вторые сутки наблюдается уменьшение атак на город.



Барабаш рассказал, что в связи с похолоданием, местные жители отапливаются «буржуйками» и строят печки.



Относительно гуманитарной помощи, то начальник военной администрации подчеркнул, что в Авдеевке с этим проблем нет.



«Сегодня-завтра посмотрим, если будет возможность, начнем завозить гуманитарную помощь. Но ее хватает: и продуктов питания, и гигиены, и медицины. Врачи на месте», — рассказал Барабаш.



Также он сказал, что люди соглашаются на эвакуацию, сегодня (16 октября - ред.) она планируется. Барабаш добавил, что в основном жители не выезжают за пределы Донецкой области.



Сейчас в Авдеевке остаются 1618 жителей.



Напомним, оккупанты в наступлении на Авдеевку используют фосфор.