ВСУ уничтожили технику оккупантов на 1,8 млн долларов под Бахмутом

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов. Недавно они ударили по их позициям на Бахмутском направлении, уничтожив технику почти на два миллиона долларов. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



«Рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении», — написал он, опубликовав видео.



По его словам, были поражены САУ 2с1 «Гвоздика» и САУ 2с9 «Нона-С». Кроме того, FPV-камикадзе точно попали в 4 блиндажа с личным составом противника.



Совокупная стоимость пораженной техники врага — 1,8 млн долларов.



Напомним, что ранее Сырский рассказывал, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.