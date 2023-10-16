ЗСУ знищили техніку окупантів на 1,8 млн доларів під Бахмутом

Українські військовослужбовці продовжують нищити російських окупантів. Нещодавно вони вдарили по їхніх позиціях на Бахмутському напрямі, знищивши техніку майже на два мільйони доларів. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.



«Рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-й ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку», — написав він, опублікувавши відео.



За його словами, було вражено САУ 2с1 «Гвоздика» та САУ 2с9 «Нона-С». Крім того, FPV-камікадзе точно потрапили у 4 бліндажі з особовим складом противника.



Сукупна вартість ураженої техніки ворога — 1,8 млн доларів.



Нагадаємо, що раніше Сирський розповідав, що ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках в останні дні суттєво загострилася.