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В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданское авто

16 октября 2023, 14:33

В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданское авто

Во временно захваченном Луганске произошла авария. Бронетранспортер захватчиков переехал машину местного жителя. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«В оккупированном Луганске БТР переехал гражданское авто», — написал он.

Лысогор отметил, что российским воинам безразлично и на правила дорожного движения, и на людей.

По его словам, похожая ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с пометками «V» и «Z» сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился.

«Российские «солдаты» уже привыкли к полной безнаказанности», — резюмировал Лысогор.  

Напомним, 9 октября в Донецкой области в Покровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 

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