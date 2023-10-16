В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто

У тимчасово захопленому Луганську сталася аварія. Бронетранспортер загарбників переїхав машину місцевого мешканця. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«В окупованому Луганську БТР переїхав цивільне авто», — написав він.



Лисогор зазначив, що російським воїнам байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей.



За його словами, схожа ситуація на окупованих територіях вже є звичною справою. Нещодавно вантажівка з позначками «V» та «Z» збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася.



«Російські «солдати» вже звикли до повної безкарності», — резюмував Лисогор.



Нагадаємо, 9 жовтня на Донеччині в Покровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.