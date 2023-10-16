Россия потеряла более 60 танков и БТР в наступлении под Авдеевкой — BILD

По данным военного аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, ВС РФ перешли в наступление под Авдеевкой с четверга 12 октября, попытавшись окружить город, россияне бросили в атаку колонны из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики.



Они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены. По оценке Рёпке, убиты более 200 российских солдат, потеряно более 60 танков и БТР. План российских войск состоял в том, чтобы создать большой котёл, обойдя Авдеевку с запада.



Для этого они хотели захватить посёлки Северное, Степовое и Бердычи. ВСУ смогли остановить наступавших под Северным и на ж/д линии в Степовом. Согласно военному аналитику, несмотря на потери, ВС РФ не намерены отказываться от наступления на Авдеевку, город может повторить судьбу Бахмута.

Россияне бросили в атаку колонны из более чем 100 единиц техники под Авдеевкой. Фото: Telegram / Bild

Напомним, вблизи Авдеевки в Донецкой области украинские военные фиксируют определенное затишье в штурмах со стороны российской армии, вероятно, это связано с потерями сил РФ вблизи города, однако существует вероятность подготовки новой атаки.