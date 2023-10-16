Росія втратила понад 60 танків і БТР у наступі під Авдіївкою — BILD

За даними військового аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, ЗС РФ перейшли у наступ під Авдіївкою з четверга 12 жовтня, спробувавши оточити місто, росіяни кинули в атаку колони із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки.



Вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті. За оцінкою Рьопке, вбито понад 200 російських солдатів, втрачено понад 60 танків і БТР. План російських військ полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу.



Для цього вони хотіли захопити селища Сєверне, Степове та Бердичі. ЗСУ змогли зупинити наступаючих під Сєверним і на залізничній лінії в Степовому. Згідно з військовим аналітиком, всупереч втратам, збройні сили РФ не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку, місто може повторити долю Бахмута.

Росіяни кинули в атаку колони із понад 100 одиниць техніки під Авдіївкою. Фото: Telegram / Bild

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині українські військові фіксують певне затишшя у штурмах з боку російської армії, ймовірно, це пов'язано із втратами сил РФ поблизу міста, проте існує ймовірність підготовки нової атаки.