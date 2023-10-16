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В ВСУ за два года выросло количество женщин-военных — Минобороны

16 октября 2023, 17:25

В ВСУ за два года выросло количество женщин-военных — Минобороны

Фото: DPSUkraine/Facebook Фото: DPSUkraine/Facebook

Число женщин в украинской армии с 2021 года выросло на 12 тысяч, то есть на 40%. Сейчас проходят службу около 43 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Минобороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям. Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов, говорится в сообщении.

Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Кроме того, женщинам предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.

Также организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ранее тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по равноправию украинской армии не проводилось. В настоящее время эта работа проходит постоянно во всех воинских частях.

Все документы, разрабатываемые МОУ проходят гендерную экспертизу.

Дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма — финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более «формы для женщин», недавно в украинской армии не было.

Как отметили в Минобороны, каждый командующий родами войск получил штатного советника. Кроме того, введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ — это 81 внештатный и 74 на общественных началах.

Также продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных. Ведется регулярная работа по мерам по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека. В частности, случаев гендерно-обусловленного, в том числе домашнего насилия и дискриминации на рабочем месте.

Как сообщается, налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН Женщины в Украине, ОБСЕ, структурой НАТО, а также с национальными общественными организациями.

В Минобороны подчеркнули, что Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства, а также следует принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим документам планирования, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ.

 

 

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