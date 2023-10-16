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У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони

16 жовтня 2023, 17:24

У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони

Фото: DPSUkraine/Facebook Фото: DPSUkraine/Facebook

Число жінок в українській армії з 2021 року зросло на 12 тисяч, тобто на 40%. Наразі проходять службу близько 43 тисяч військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Міноборони відмінило всі обмеження для доступу військовослужбовців на всі посади. Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів та кухарів, то зараз жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей, йдеться у повідомленні.

Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена у медичному висновку, зараховується у строк вислуги у військовому званні.

Крім того, жінкам надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що й чоловікам, а потім і служити за широким переліком посад.

Також організовано системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів та фахівців із рівноправності української армії не проводилося. Нині ця робота відбувається постійно у всіх військових частинах.

Усі документи, які розробляє МОУ, проходять гендерну експертизу.

Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма — фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше форми для жінок, нещодавно в українській армії не було.

Як зазначили в Міноборони, кожен командувач пологів отримав штатного радника. Крім того, запроваджено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ — це 81 позаштатний та 74 на громадських засадах.

Також продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних. Ведеться регулярна робота щодо заходів щодо запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема випадків гендерно-обумовленого, у тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці.

Як повідомляється, налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН Жінки в Україні, ОБСЄ, структурою НАТО, а також із національними громадськими організаціями.

У Міноборони підкреслили, що Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності, а також дотримується принципів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічних документів планування, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ.

 

 

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