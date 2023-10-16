В Норвегии резко выросло количество переселенцев из Украины

В Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. Об этом сообщает lifeinnorway.net.

Как сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), в последнее время еженедельно в страну приезжает более 1000 украинцев.

«За последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, подались в Норвегию», — рассказал директор UDI Фроде Форфанг.

Считается, что две трети беженцев прибыли непосредственно из Украины, а треть жили до переезда в Норвегию в другой европейской стране.

«В связи с увеличением прибытий в скором времени мы создадим от 2500 до 3000 дополнительных мест. Будет создано несколько новых помещений. Также мы отложим планы по закрытию некоторых существующих экстренных пунктов. Возможно, возникнет необходимость в быстром увеличении количества мест, если прибытие будет продолжаться такими темпами», — сообщил чиновник.

В Управлении интеграции и разнообразия (IMDi) подчеркивают, что темпы расселения в муниципалитетах должны быть увеличены, чтобы предотвратить длительное пребывание людей в пунктах временного приема. Специалисты прогнозируют, что в 2024 году потребуется размещение 35 000 беженцев.

«Это беспрецедентное явление в Норвегии — расселить столько беженцев за столь короткое время. Но получение статуса резидента — это только начало. Если мы хотим быстро интегрировать столько людей, нужно, чтобы как можно больше вышли на работу. Так можно стать финансово независимыми и выучить норвежский язык», — отметила директор IMDI Либе Рибер-Мон.

Норвежские чиновники рассчитывают, что осенью значительное количество украинцев закончат обучающие программы и смогут приступить к работе.

С начала полномасштабной войны из Украины в Норвегию прибыли более 63 тысяч человек.