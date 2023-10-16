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У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України

16 жовтня 2023, 18:56

У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України

У Норвегії спостерігається різке збільшення потоку українських біженців. Про це повідомляє lifeinnorway.net.

Як повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI), останнім часом щотижня до країни приїжджає понад 1000 українців.

«За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавських країн, подалися до Норвегії», — розповів директор UDI Фроде Форфанг.

Вважається, що дві третини біженців прибули безпосередньо з України, а третина жила до переїзду до Норвегії в іншій європейській країні.

«У зв'язку із збільшенням прибуття незабаром ми створимо від 2500 до 3000 додаткових місць. Буде створено кілька нових приміщень. Також ми відкладемо плани щодо закриття деяких існуючих екстрених пунктів. Можливо, виникне необхідність швидкого збільшення кількості місць, якщо прибуття триватиме такими темпами», — повідомив чиновник.

В Управлінні інтеграції та різноманітності (IMDi) наголошують, що темпи розселення в муніципалітетах мають бути збільшені, щоб запобігти тривалому перебування людей у пунктах тимчасового прийому. Фахівці прогнозують, що у 2024 році знадобиться розміщення 35 000 біженців.

«Це безпрецедентне явище в Норвегії — розселити стільки біженців за такий короткий час. Але набуття статусу резидента — це лише початок. Якщо ми хочемо швидко інтегрувати стільки людей, потрібно, щоб якнайбільше вийшли на роботу. Так можна стати фінансово незалежними та вивчити норвезьку мову», — зазначила директор IMDI Лібе Рібер-Мон.

Норвезькі чиновники розраховують, що восени значна кількість українців закінчать навчальні програми та зможуть розпочати роботу.

З початку повномасштабної війни з України до Норвегії прибули понад 63 тисячі людей.

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