Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш

16 октября 2023, 19:57

ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш

За минувшие сутки украинские военные отбили 5 вражеских атак на Бахмутском направлении, уничтожено 157 оккупантов, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

«В целом, противник продолжает наносить огонь по нашим позициям. За минувшие сутки 60 раз вел обстрелы по позициям Вооруженных сил, использовал как тяжелую, так и реактивную артиллерию, танки, боевые бронированные машины, использовал минометный огонь и стрелковое оружие… Отбито пять атак противника на Бахмутском направлении, еще 157 оккупантов было ликвидировано», — сказал Евлаш в эфире национального телемарафона.

Агрессор нанес 10 ударов по позициям ВСУ. В свою очередь, украинские защитники уничтожили российскую артиллерийскую систему С-7 «Пион», машину БМ-21 «Град», также благодаря контрабатарейной борьбе удалось попасть в четыре установки Д-30 и одну Д-20.

Евлаш отметил, что украинские войска из ПЗРК и РЭБ сорвали задачи 29 дронов, которые должны были ударить по позициям техники и личного состава ВСУ.

Украинские защитники продолжают отбивать атаки возле Клещеевки и Андреевки, где противник пытается восстановить свое утраченное положение.

Евлаш отметил, что на Лиманском направлении за минувшие сутки россияне не вели наступательные действия, поскольку столкнулись с мощными минными заграждениями и отошли назад для перегруппирования, однако, возможно, через несколько дней оккупанты восстановят свои наступательные действия.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Фронт Обстановка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:57
ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш
18:56
В Норвегии резко выросло количество переселенцев из Украины
18:32
В Херсоне завершили ремонтные работы после обстрела и вернули воду горожанам
17:25
В ВСУ за два года выросло количество женщин-военных — Минобороны
16:49
В Краматорском районе в результате обстрелов загорелась церковь
16:35
«ДНР»: в оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
14:33
В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданское авто
13:08
Партизаны ликвидировали более 20 оккупантов за неделю в Мариуполе
16:07
Морги Донецка переполнены оккупантами, есть угроза вспышки инфекции
15:12
В порт оккупированного Мариуполя прибыли одновременно три российских судна — Андрющенко
13:32
«ДНР»: в результате обстрела в оккупированном Донецка погиб ребенок
12:25
В захваченном Луганске прогремел взрыв, в городе виден черный дым
23:33
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 октября
22:27
Никопольский район подвергся массированному обстрелу — Лысак
21:03
Оккупанты обстреливают центр Херсона — ГВА
20:03
ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении – Генштаб
19:30
Под обстрел россиян в Бериславе попали жилые дома, погибла женщина
19:10
Оккупанты мобилизуют учителей на захваченных территориях — ЦНС
17:43
Россияне пытаются окружить Купянск — Сырский
17:01
Оккупанты днем обстреляли Днепровский рынок в Херсоне — ГВА
все новости
20:14
Дарио Срна назначен исполняющим обязанности главного тренера донецкого «Шахтера»
19:57
ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш
19:35
Руководству СБУ времен Януковича сообщили о подозрении по «делам Майдана» — ГБР
18:56
В Норвегии резко выросло количество переселенцев из Украины
18:32
В Херсоне завершили ремонтные работы после обстрела и вернули воду горожанам
17:51
Донецкий «Шахтер» расторг контракт с главным тренером
17:25
В ВСУ за два года выросло количество женщин-военных — Минобороны
17:06
Донецкая ОВА будет согласовывать каждую закупку местных администраций
17:05
Выводил на расстрел мирных жителей: боевика «ДНР» приговорили к 15 годам тюрьмы
16:49
В Краматорском районе в результате обстрелов загорелась церковь
16:35
«ДНР»: в оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
16:34
Реализация проекта «єВідновлення» в Донецкой области: россияне уничтожили более 36 тыс домов
16:04
Катар помог Украине вернуть 4 детей, которых вывезла Россия
15:33
Приказывал обстреливать Луганскую область: будут судить генерал-лейтенанта РФ
15:15
Россия потеряла более 60 танков и БТР в наступлении под Авдеевкой — BILD
15:05
Рекорд от «Армии дронов»: бойцы поразили в Авдеевке около 500 единиц российской техники
15:04
В оккупированной Горловке упала российская авиабомба
14:33
В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданское авто
13:38
ВСУ уничтожили технику оккупантов на 1,8 млн долларов под Бахмутом
13:08
Партизаны ликвидировали более 20 оккупантов за неделю в Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама