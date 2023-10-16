ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш

За минувшие сутки украинские военные отбили 5 вражеских атак на Бахмутском направлении, уничтожено 157 оккупантов, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

«В целом, противник продолжает наносить огонь по нашим позициям. За минувшие сутки 60 раз вел обстрелы по позициям Вооруженных сил, использовал как тяжелую, так и реактивную артиллерию, танки, боевые бронированные машины, использовал минометный огонь и стрелковое оружие… Отбито пять атак противника на Бахмутском направлении, еще 157 оккупантов было ликвидировано», — сказал Евлаш в эфире национального телемарафона.

Агрессор нанес 10 ударов по позициям ВСУ. В свою очередь, украинские защитники уничтожили российскую артиллерийскую систему С-7 «Пион», машину БМ-21 «Град», также благодаря контрабатарейной борьбе удалось попасть в четыре установки Д-30 и одну Д-20.

Евлаш отметил, что украинские войска из ПЗРК и РЭБ сорвали задачи 29 дронов, которые должны были ударить по позициям техники и личного состава ВСУ.

Украинские защитники продолжают отбивать атаки возле Клещеевки и Андреевки, где противник пытается восстановить свое утраченное положение.

Евлаш отметил, что на Лиманском направлении за минувшие сутки россияне не вели наступательные действия, поскольку столкнулись с мощными минными заграждениями и отошли назад для перегруппирования, однако, возможно, через несколько дней оккупанты восстановят свои наступательные действия.