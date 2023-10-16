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ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш

16 жовтня 2023, 19:57

ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш

Минулої доби українські військові відбили 5 ворожих атак на Бахмутському напрямку, знищено 157 окупантів, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

«Загалом противник продовжує завдавати вогонь за нашими позиціями. Минулої доби 60 разів вів обстріли за позиціями Збройних сил, використовував як важку, так і реактивну артилерію, танки, бойові броньовані машини, використовував мінометний вогонь і стрілецьку зброю... Відбито п'ять атак противника на Бахмутському напрямку, ще 157 окупантів було ліквідовано», — сказав Євлаш в ефірі національного телемарафону

Агресор завдав 10 ударів по позиціях ЗСУ. У свою чергу, українські захисники знищили російську артилерійську систему С-7 «Півонія», машину БМ-21 «Град», також завдяки контрабатарейній боротьбі вдалося потрапити у чотири установки Д-30 та одну Д-20.

Євлаш зазначив, що українські війська з ПЗРК та РЕБ зірвали завдання 29 дронів, які мали вдарити по позиціях техніки та особового складу ЗСУ.

Українські захисники продовжують відбивати атаки біля Кліщеївки та Андріївки, де противник намагається відновити своє втрачене становище.

Євлаш зазначив, що на Лиманському напрямі за минулу добу росіяни не вели наступальні дії, оскільки зіткнулися з потужними мінними загородженнями та відійшли назад для перегрупування, проте, можливо, за кілька днів окупанти відновлять свої наступальні дії.

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