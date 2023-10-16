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В течение суток произошли 53 боевых столкновения — Генштаб

16 октября 2023, 21:50

В течение суток произошли 53 боевых столкновения — Генштаб

Российские оккупационные войска в течение суток нанесли 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из РСЗО, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обстановку по состоянию на 18:00 понедельника.

«В течение суток произошли 53 боевых столкновения. В общем агрессор нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах», — говорится в сообщении Генштаба в Фейсбук.

Как сообщается, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив пять управляемых ракет Х-59, одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 12 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено две ракеты Х-59 и 11 «шахедов». 

«Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной», — отмечается в сообщении. Генштаб информирует, что на Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак россиян в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. На Лиманском направлении агрессор нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

«На Бахмутском направлении украинские воины отбили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. На Авдеевском направлении агрессор вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 7 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов», — сообщается в сводке Генштаба.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 16 атак россиян в районе Марьинки Донецкой области. Россияне нанесли авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Агрессор нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки россиян юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Как отмечается в сводке, «также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Работино и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел». Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка Херсонской области, Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. «Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено», —  отмечается в сообщении Генштаба.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. «Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Бучков Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов», — отмечается в сводке..

«В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают россиян вдоль всей линии фронта», — подчеркивает Генштаб.

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