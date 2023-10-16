Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення — Генштаб

16 жовтня 2023, 21:50

Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення — Генштаб

Російські окупаційні війська протягом доби завдали 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 16 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18:00 понеділка.

«Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення. Загалом агресор завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні Генштабу до Фейсбуку.

Як повідомляється, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п'ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «шахедів».

«Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною», — наголошується в повідомленні. Генштаб інформує, що на Куп'янському напрямку українські воїни відбили 12 атак росіян у районах Сіньківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. На Лиманському напрямку агресор завдав авіаційних ударів у районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки супротивника у районі населеного пункту Андріївка. На Авдіївському напрямку агресор вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак супротивника. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали понад 15 населених пунктів», — повідомляється в зведенні Генштабу.

На Мар'їнському напрямі протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак росіян у районі Мар'їнки Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Мар'їнки, Олександрополя Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки окупантів на південь від Золотої Ниви та на південь від Пречистівки Донецької області. Агресор завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки росіян на південний захід від Новоданилівки Запорізької області. Як зазначається у зведенні, «також противник намагався відновити втрачене становище на захід від Роботино і на захід від Вербового Запорізької області, успіху не мав». Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонщині окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Миколаївка, Іванівка Херсонської області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали Антонівка Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - наголошується в повідомленні Генштабу.

На Сіверському та Слобожанському напрямах противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріл населених пунктів з території РФ. «Окупанти завдали авіаційного удару в районі Бучків Чернігівської області. Артилерійські та мінометні обстріли ворога зазнали близько 10 населених пунктів», — наголошується в зведенні.

«Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати у живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж усієї лінії фронту», — наголошує Генштаб.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Генштаб ЗСУ Звіт

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:56
Дев'ять керованих авіабомб випустили росіяни по населених пунктах Херсонщини — ОВА
21:50
Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення — Генштаб
21:12
Шахті екс-міністра часів Януковича пообіцяли податкові пільги в Росії
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
16:07
Морги Донецька переповнені окупантами, є загроза спалаху інфекції
15:12
До порту окупованого Маріуполя прибули одночасно три російські судна — Андрющенко
13:32
«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина
12:37
У захопленому Луганську пролунав вибух, у місті видно чорний дим
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 жовтня
22:27
Нікопольський район зазнав масованого обстрілу — Лисак
21:03
Окупанти обстрілюють центр Херсона — МВА
20:03
ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямі – Генштаб
19:30
Під обстріл росіян у Бериславі потрапили житлові будинки, загинула жінка
усі новини
22:56
Дев'ять керованих авіабомб випустили росіяни по населених пунктах Херсонщини — ОВА
21:50
Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення — Генштаб
21:12
Шахті екс-міністра часів Януковича пообіцяли податкові пільги в Росії
20:11
Даріо Срна призначений виконувачем обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря»
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
19:35
Керівництву СБУ часів Януковича повідомили про підозру у «справах Майдану» — ДБР
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:51
Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
17:06
Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій
17:05
Виводив на розстріл мирних мешканців: бойовика «ДНР» засудили до 15 років ув`язнення
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
16:34
Реалізація проекту «єВідновлення» у Донецькій області: росіяни знищили понад 36 тис будинків
16:04
Катар допоміг Україні повернути 4 дітей, яких вивезла Росія
15:33
Наказував обстрілювати Луганську область: судитимуть генерал-лейтенанта РФ
15:15
Росія втратила понад 60 танків і БТР у наступі під Авдіївкою — BILD
15:05
Рекорд від «Армії дронів»: бійці вразили в Авдіївці майже 500 одиниць російської техніки
15:04
В окупованій Горлівці впала російська авіабомба
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама