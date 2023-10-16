Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення — Генштаб

Російські окупаційні війська протягом доби завдали 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 16 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18:00 понеділка.

«Протягом доби сталися 53 бойові зіткнення. Загалом агресор завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні Генштабу до Фейсбуку.

Як повідомляється, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п'ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «шахедів».

«Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною», — наголошується в повідомленні. Генштаб інформує, що на Куп'янському напрямку українські воїни відбили 12 атак росіян у районах Сіньківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. На Лиманському напрямку агресор завдав авіаційних ударів у районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки супротивника у районі населеного пункту Андріївка. На Авдіївському напрямку агресор вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак супротивника. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали понад 15 населених пунктів», — повідомляється в зведенні Генштабу.

На Мар'їнському напрямі протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак росіян у районі Мар'їнки Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Мар'їнки, Олександрополя Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки окупантів на південь від Золотої Ниви та на південь від Пречистівки Донецької області. Агресор завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки росіян на південний захід від Новоданилівки Запорізької області. Як зазначається у зведенні, «також противник намагався відновити втрачене становище на захід від Роботино і на захід від Вербового Запорізької області, успіху не мав». Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонщині окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Миколаївка, Іванівка Херсонської області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали Антонівка Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - наголошується в повідомленні Генштабу.

На Сіверському та Слобожанському напрямах противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріл населених пунктів з території РФ. «Окупанти завдали авіаційного удару в районі Бучків Чернігівської області. Артилерійські та мінометні обстріли ворога зазнали близько 10 населених пунктів», — наголошується в зведенні.

«Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати у живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж усієї лінії фронту», — наголошує Генштаб.