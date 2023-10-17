России не удался прорыв под Авдеевкой — ISW

Российские оккупанты 15 октября продолжили наступление с целью окружения Авдеевки Донецкой области. Им не удалось добиться успехов, но они могут в ближайшее время активизировать попытки оцепить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем суточном отчете.

Аналитики предупреждают, что любое снижение темпов наступательных действий россиян может являться результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки оцепить Авдеевку.

Российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже совершили наступательные действия в этом районе.

Эксперты предполагают, что российская группировка сможет вести наступательные операции, направленные на оцепление Авдеевки, если российские командиры захотят понести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для стремительного прорыва.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны отбили более 15 российских штурмов под Авдеевкой, а также северо-западнее и юго-западнее населенного пункта.

Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения заявлений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей каких-либо других достижений оккупантов.

Украинские военные наблюдатели и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва и столкнулись с большими потерями и более медленными, чем предполагалось ранее, темпами продвижения.

Ранее в ISW сообщили, что глава правящего режима РФ Владимир Путин и представители кремлевской пропаганды сменили риторику по поводу наступления оккупантов на Авдеевку. Они «уменьшают надежду» на вероятные успехи на этом направлении.