Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

России не удался прорыв под Авдеевкой — ISW

17 октября 2023, 09:35

России не удался прорыв под Авдеевкой — ISW

Российские оккупанты 15 октября продолжили наступление с целью окружения Авдеевки Донецкой области. Им не удалось добиться успехов, но они могут в ближайшее время активизировать попытки оцепить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем суточном отчете.

Аналитики предупреждают, что любое снижение темпов наступательных действий россиян может являться результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки оцепить Авдеевку.

Российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже совершили наступательные действия в этом районе.

Эксперты предполагают, что российская группировка сможет вести наступательные операции, направленные на оцепление Авдеевки, если российские командиры захотят понести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для стремительного прорыва.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны отбили более 15 российских штурмов под Авдеевкой, а также северо-западнее и юго-западнее населенного пункта.

Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения заявлений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей каких-либо других достижений оккупантов.

Украинские военные наблюдатели и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва и столкнулись с большими потерями и более медленными, чем предполагалось ранее, темпами продвижения.

Ранее в ISW сообщили, что глава правящего режима РФ Владимир Путин и представители кремлевской пропаганды сменили риторику по поводу наступления оккупантов на Авдеевку. Они «уменьшают надежду» на вероятные успехи на этом направлении.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Авдеевка Обстановка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:47
Под завалами общежития в Славянске находятся люди — ГСЧС
11:02
Захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен — британская разведка
09:58
В Изюме мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
09:35
России не удался прорыв под Авдеевкой — ISW
08:49
Силы обороны ударили по аэродромам войск РФ вблизи Бердянска и Луганска
08:25
ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута — Генштаб
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 октября
22:56
Девять управляемых авиабомб выпустили россияне по населенным пунктам Херсонщины — ОВА
21:50
В течение суток произошли 53 боевых столкновения — Генштаб
21:12
Шахте беглого экс-министра времен Януковича пообещали налоговые льготы в России
19:57
ВСУ отразили пять атак россиян на Бахмутском направлении за сутки — Евлаш
18:56
В Норвегии резко выросло количество переселенцев из Украины
18:32
В Херсоне завершили ремонтные работы после обстрела и вернули воду горожанам
17:25
В ВСУ за два года выросло количество женщин-военных — Минобороны
16:49
В Краматорском районе в результате обстрелов загорелась церковь
16:35
«ДНР»: в оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
14:33
В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданское авто
13:08
Партизаны ликвидировали более 20 оккупантов за неделю в Мариуполе
16:07
Морги Донецка переполнены оккупантами, есть угроза вспышки инфекции
15:12
В порт оккупированного Мариуполя прибыли одновременно три российских судна — Андрющенко
все новости
12:01
СБУ собрала доказательства новых преступлений главаря «ЛНР»
11:47
Под завалами общежития в Славянске находятся люди — ГСЧС
11:45
В Украину вернулись еще трое детей из оккупированной части Херсонщины
11:44
В Авдеевке остается ребенок, которого до сих пор не могут найти
11:02
Захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен — британская разведка
10:42
Оккупанты усилили штурмы в Марьинке
10:32
Умер Сергей Сивохо
10:00
Преступники выманили более семи миллионов у матери погибшего бойца
09:58
В Изюме мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
09:48
Оккупанты обстреляли Константиновскую громаду: детали
09:35
России не удался прорыв под Авдеевкой — ISW
09:11
Войска РФ ночью ударили по центру Славянска
08:49
В Литве отремонтируют поврежденные на фронте в Украине танки Leopard
08:49
Силы обороны ударили по аэродромам войск РФ вблизи Бердянска и Луганска
08:25
ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута — Генштаб
08:11
Оккупанты вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие, один человек ранен
08:05
Ночью силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и шесть «шахедов»
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 октября
22:56
Девять управляемых авиабомб выпустили россияне по населенным пунктам Херсонщины — ОВА
21:50
В течение суток произошли 53 боевых столкновения — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама