Росії не вдався прорив під Авдіївкою — ISW

Російські окупанти 15 жовтня продовжили наступ із метою оточення Авдіївки Донецької області. Їм не вдалося досягти успіхів, але вони можуть найближчим часом активізувати спроби оточити місто. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму добовому звіті.

Аналітики попереджають, що будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

Російські війська зосередили значне угруповання сил у складі підрозділів 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків на фронті між Авдіївкою та Донецьком і вже здійснили наступальні дії у цьому районі.

Експерти припускають, що російське угруповання зможе вести наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російські командири захочуть зазнати великих втрат, незважаючи на те, що їх буде недостатньо для стрімкого прориву.

Український Генштаб повідомив, що Сили оборони відбили понад 15 російських штурмів під Авдіївкою, а також на північний захід і на південний захід від населеного пункту.

Аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження заяв про просування Росії у цьому районі чи геолокаційних відеозаписів будь-яких інших досягнень окупантів.

Українські військові спостерігачі та російські джерела заявили, що російські сили не досягли бажаного негайного прориву і зіткнулися з більшими втратами та повільнішими, ніж передбачалося раніше, темпами просування.

Раніше в ISW повідомили , що глава правлячого режиму РФ Володимир Путін та представники кремлівської пропаганди змінили риторику з приводу наступу окупантів на Авдіївку. Вони «зменшують надію» на ймовірні успіхи у цьому напрямі.