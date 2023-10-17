Преступники выманили более семи миллионов у матери погибшего бойца

Задержанный вымогатель. Фото: Нацполиция

Полиция Закарпатья задержала одного из организаторов масштабной мошеннической сети: злоумышленники выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.



Полицейские провели спецоперацию по задержанию 35-летнего злоумышленника, который вместе с сообщниками выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн. грн.



После того как потерпевшая получила денежную помощь в связи со смертью сына, ей стали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся.



Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом. Женщина согласилась на такое предложение и положила пять млн грн на криптокошелек, созданный преступниками.

Часть средств, которую преступники выманили у потерпевшей. Фото: Нацполиция

Спустя время она захотела снять часть средств с «счета», однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими передачами, потерпевшая перевела еще 2,5 млн грн.



После этого связь с мошенниками оборвалась. Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию. Оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев. Правоохранители подробно отследили маршрут движения средств и вышли на основных фигурантов этой схемы.



По состоянию на сегодняшний день, по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины. Один из организаторов мошеннического колл-центра помещен в изолятор временного содержания.