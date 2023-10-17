Злочинці виманили понад сім мільйонів гривень у матері загиблого бійця

Затриманий здирник. Фото: Нацполіція

Поліція Закарпаття затримала одного з організаторів масштабної шахрайської мережі: зловмисники виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.



Поліцейські провели спецоперацію із затримання 35-річного зловмисника, який разом зі спільниками виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця, 7,5 млн грн.



Після того, як потерпіла отримала грошову допомогу у зв'язку зі смертю сина, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують.



Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном та пропонували свою допомогу у цьому. Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала п'ять млн грн на криптогаманець, створений злочинцями.

Частину коштів, яку злочинці виманили у потерпілої. Фото: Нацполіція

Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів з «рахунку», проте шахраї повідомили, що ці кошти заарештовані й для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. Надалі кількома переводами потерпіла передала ще 2,5 млн грн.



Після цього зв'язок із шахраями обірвався. Ошукана жінка звернулася за допомогою до місцевої поліції. Оперативні заходи тривали майже 6 місяців. Правоохоронці докладно відстежили маршрут руху коштів та вийшли на основних фігурантів цієї схеми.



Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України. Один з організаторів шахрайського кол-центру поміщений до ізолятора тимчасового тримання.