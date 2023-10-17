Захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен — британская разведка

Российская армия проводит широкомасштабное наступление на Авдеевку, но захват города маловероятен в краткосрочной перспективе. Об этом во вторник, 17 октября, заявило министерство обороны Великобритании.

Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. В частности, российские войска в Донецкой области проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года, отметили в ведомстве.

По данным британской разведки, город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели взятия контроля над Донецкой областью.

«Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, сделанная Россией как минимум с января 2023 года», — предполагают в Британии.

Украинские силы сейчас сдерживают наступление россиян, тогда как последние теряют тяжелую технику и личный состав.

«Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки кажется все более маловероятным в краткосрочной перспективе», — подытожили в британском минобороны.

Как мы уже писали ранее, в ISW сообщили, что российские войска под Авдеевкой Донецкой области несут большие потери. В частности, кадры с геопривязкой показывают, что российские войска потеряли такое количество бронетехники, что равно батальону тактической группы.