Захоплення Авдіївки найближчим часом малоймовірне — британська розвідка

Російська армія проводить широкомасштабний наступ на Авдіївку, але захоплення міста малоймовірне в короткостроковій перспективі. Про це у вівторок, 17 жовтня, заявило міністерство оборони Великої Британії.

Росія розпочала скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Зокрема, російські війська на Донеччині проводять загальновійськовий наступ на добре захищене місто Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року, зазначили у відомстві.

За даними британської розвідки, місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їхньої ширшої мети взяття контролю над Донецькою областю.

«Ймовірно, це буде найбільша наступальна операція, зроблена Росією як мінімум із січня 2023 року», — припускають у Британії.

Українські сили зараз стримують настання росіян, тоді як останні втрачають важку техніку та особовий склад.

«Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на «активну оборону», оскільки успішне взяття Авдіївки здається все більш малоймовірним у короткостроковій перспективі», — підсумували в британському міноборони.

Як ми вже писали раніше, в ISW повідомили, що російські війська під Авдіївкою Донецької області зазнають великих втрат. Зокрема, кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська втратили таку кількість бронетехніки, що дорівнює батальйону тактичної групи.