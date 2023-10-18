Дроны атаковали РФ: в Белгородской области были слышны взрывы

Сегодня утром, 18 октября, в Белгородской области РФ были слышны взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке дронов.



«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.



Напомним, 15 октября на территории Российской Федерации были замечены беспилотники. В министерстве обороны РФ сообщили, что ПВО якобы сбила все воздушные цели.