Дрони атакували РФ: у Білгородській області було чути вибухи

Сьогодні вранці, 18 жовтня, у Білгородській області РФ було чути вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков розповів про чергову атаку дронів.



«У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі», — написав він у Telegram.



За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.



Нагадаємо, 15 жовтня на території Російської Федерації було помічено безпілотників. У міністерстві оборони РФ повідомили, що ППО нібито збила всі повітряні цілі.