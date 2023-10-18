В Днепропетровской области задержали сообщника Владлена Татарского

Коллаборант, работавший на кремлевского «военкора» Владлена Татарского. Фото: СБУ

СБУ задержала в Днепропетровской области коллаборанта, работавшего на кремлевского «военкора» Владлена Татарского. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Он собирал разведданные о перемещении сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов. С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему «связному» – российскому «военкору» Владлену Татарскому.



В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки России. После ликвидации блоггера, агент пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.



По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра. Информатор имеет две судимости и общий тюремный «стаж» почти восемь лет, получивший за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.



Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу России. Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ.

Техника, которой коллаборант фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. Фото: СБУ

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Агенту грозит пожизненное заключение.



Напомним, 2 апреля 2023 года, в Санкт-Петербурге вечером произошел взрыв в кафе, в котором проводил «творческий вечер» прокремлевский военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), от полученных травм пропагандист скончался на месте.



В ФСБ РФ заявили, что убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов.



