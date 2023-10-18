На Дніпропетровщині затримали спільника Владлена Татарського

Колаборант, який працював на кремлівського «воєнкора» Владлена Татарського. Фото: СБУ

СБУ затримала на Дніпропетровщині колаборанта, який працював на кремлівського «воєнкора» Владлена Татарського. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він збирав розвіддані про переміщення сил оборони у напрямах східного та південного фронтів. З листопада 2022 до квітня 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму «зв'язковому» – російському «воєнкору» Владлену Татарському.



Надалі кремлівський пропагандист передавав її представникам військової розвідки Росії. Після ліквідації блогера агент намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.



За даними слідства, агентом виявився мешканець одного з міст поблизу Дніпра. Інформатор має дві судимості та загальний тюремний «стаж» майже вісім років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.



Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року та запропонував співпрацю на користь Росії. Для збору розвідданих фігурант регулярно об'їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Техніка, якою колаборант фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Агенту загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, 2 квітня 2023 року, у Санкт-Петербурзі ввечері стався вибух у кафе, в якому проводив «творчий вечір» прокремлівський військовий блогер Владлен Татарський (Максим Фомін), від травм пропагандист помер на місці.



У ФСБ РФ заявили, що вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов.



