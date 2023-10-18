Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка

Российские оккупационные войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшая, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По уточненной информации специалистов Областного центра экстренной медицинской помощи, пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение», — написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Тип вооружения, которым был нанесен удар, устанавливается.

Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом.

Напомним, вчера, 17 октября, недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ, произошел пожар, а 52-летний водитель трактора погиб на месте.