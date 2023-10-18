В Харьковской области из-за подрыва погиб тракторист

Результат взорванного трактора. Фото: ГСЧС Украины

Около 17:00, 17 октября, недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ, произошел пожар, а 52-летний водитель трактора погиб на месте. Про гибель мужчины сообщили спасатели.



По предварительной информации, трактор подорвался на неизвестном боеприпасе. Трактористом оказался мужчина 1971 года рождения.



«Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и помнить о высокой минной опасности на деоккупированных территориях», — отметили в ГСЧС Украины.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11,5 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.



Напомним, только вчера, 16 октября, в Изюме Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете.