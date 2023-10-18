Росіяни завдали удару по Харкову, поранено пенсіонерку

Російські окупаційні війська завдали удару по Індустріальному району Харкова, є постраждала, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

«За уточненою інформацією фахівців Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала громадянська жінка 67 років, отримала осколкові поранення, госпіталізована до медичного закладу», — написав Синегубов у своєму Телеграм-каналі.

Тип озброєння, яким було завдано удару, встановлюється.

Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області під час робіт у полі на невідомому вибуховому пристрої вибухнув трактор МТЗ, сталася пожежа, а 52-річний водій трактора загинув на місці.