«Российский танк с летающей башней»: Армия дронов успешно уничтожает технику россиян в Донецкой области

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские военнослужащие полностью уничтожили российский танк Т-62 на Донбассе. Об этом он заявил на своей Telegram-странице.
«Российский танк с летающей башней — работа ударной роты БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP в Донецкой области», — отметил он.
По его словам, военные попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном.
«Ежедневно имеем взрывные результаты «Армии дронов» на передовой. Еженедельно новые партии беспилотников усиливают фронт», — резюмировал он.
Напомним, Александр Сырский рассказал, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. В частности, они поразили танки и автомобильную технику.