«Російський танк з летючою баштою»: Армія дронів успішно знищує техніку росіян на Донеччині

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські військовослужбовці знищили російський танк Т-62 на Донбасі. Про це він заявив на своїй Telegram-сторінці.



«Російський танк з летючою баштою — робота ударної роти БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP на Донеччині», — зазначив він.



За його словами, військові поцілили в боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном.



«Щодня маємо вибухові результати «Армії дронів» на передовій. Щотижня нові партії безпілотників посилюють фронт», — резюмував він.



Нагадаємо, Олександр Сирський розповів, що українські військовослужбовці продовжують знищувати техніку російських окупантів під Бахмутом Донецької області. Зокрема, вони вразили танки та автомобільну техніку.