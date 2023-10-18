ВСУ с помощью дронов уничтожили технику оккупантов под Бахмутом: Сырский показал видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. В частности, они поразили танки и автомобильную технику. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



«Пылают российские танки под Бахмутом. Уничтожили танк Т-80, а также поразили Т-72, еще один Т-80, автомобильную технику и личный состав россиян», — подписал он, опубликовав видео, как украинские военные поражают россиян.



По его данным, работу провела группа «Асгард» подразделения «Очи» во взаимодействии с Ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады «Ярость» штурмового полка «Цунами», группой «Шарк» 28-й ОМБр и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.



Напомним, на Лиманском направлении россияне снизили интенсивность наступательных действий. Силы обороны за сутки ликвидировали более 160 оккупантов и уничтожили 24 образца вооружения и военной техники.