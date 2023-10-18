Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина

Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС

В РФ сообщили, что самолеты с ракетами «Кинжал» будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Об этом заявил на пресс-конференции в Китае Владимир Путин.



«По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространство над Черным морем», — заявил он.



Путин добавил, что самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами «Кинжал», которые имеют дальность свыше 1000 км со скоростью 9 Махов.



В связи с этим, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии изданию «Украинская правда» отметил, что новое заявление особо ничего не меняет, ведь Россия и так ежедневно угрожает Украине различными видами вооружения.



«С технической стороны, характеристики аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал» позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря — это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками», — подчеркнул он.



Напомним, Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами ВСУ атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.