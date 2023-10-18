Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна

Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС

У РФ повідомили, що літаки з ракетами «Кинжал» патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем. Про це заявив на пресконференції у Китаї Володимир Путін.



«На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем», — заявив він.



Путін додав, що літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км зі швидкістю 9 Махів.



У зв'язку з цим спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі виданню «Українська правда» зазначив, що нова заява особливо нічого не змінює, адже Росія і так щодня загрожує Україні різними видами озброєння.



«З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 «Кинжал» дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря — це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками», — наголосив він.



Нагадаємо, Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павло Державін» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.