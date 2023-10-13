Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами ВСУ атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. Об этом УП узнала от источника в спецслужбе.



Детали в Службе безопасности не раскрыли, но добавляют, что оба судна были поражены «Морскими малышами» с экспериментальным вооружением.



Атака произошла при выходе кораблей из Севастопольской бухты.



Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил 12 октября, что корабль Черноморского флота РФ «Павел Державин» получил повреждения в Черном море вблизи временного оккупированного Севастополя.



Обновлено. Сегодня Плетенчук уточнил, что «Павел Державин» получил второе повреждение и отошел на несколько километров.



Сегодняшнюю атаку на корабль «Павел Державин» подтверждает и российский телеграм-канал «Рыбарь», который поддерживает войну против Украины.



«К сожалению, корабль получил повреждение винторулевой группы. Для оказания помощи к "Державину" был направлен буксир, который также подвергся атаке противника. Корабли остались на ходу, но степень повреждения неизвестна», — пишет «Рыбарь».



Также сегодня утром появилась информация, что взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр».