В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»

С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины количество отделений «Укрпочты» в Донецкой области сократилось почти втрое, но их работу планируют возобновлять. Такой опыт уже есть на деоккупированных территориях области. Об этом на брифинге в среду, 18 октября, рассказал директор Донецкого региона АО «Укрпочта» Максим Сутковой.

«До 24 февраля 2022 года на территории области работало 304 отделения «Укрпочты». Теперь их пока 118», — сообщил директор.

Деятельность большого количества отделений были вынуждены прекратить из-за соображений безопасности и кадровой ситуации. В целом в прошлом году «Укрпочта» приостановили трудовые отношения более чем с 400 сотрудниками.

«Однако у «Укрпочты» уже есть опыт возобновления работы на деоккупированных территориях, на которые почтовики заходят фактически сразу после Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Максим Сутковой.