На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»

З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України кількість відділень «Укрпошти» на Донеччині скоротилася майже втричі, але їхню роботу планують відновлювати. Такий досвід вже є на деокупованих територіях області. Про це на брифінгу у середу, 18 жовтня, розповів директор Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максим Сутковий.

«До 24 лютого 2022 року на території області працювало 304 відділення «Укрпошти». Тепер їх поки що 118», — повідомив директор.

Діяльність великої кількості відділень були змушені припинити через міркування безпеки та кадрову ситуацію. Загалом минулого року «Укрпошта» призупинила трудові відносини більш ніж із 400 співробітниками.

«Однак «Укрпошта» вже має досвід відновлення роботи на деокупованих територіях, на які поштовики заходять фактично відразу після Збройних сил України», — підкреслив Максим Сутковий.