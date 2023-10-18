В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш

Из-за обострения ситуации на линии фронта вокруг Авдеевки Донецкой области поставки гуманитарной помощи в город приостановлены, но резервов хватит на три месяца. Об этом в комментарии «Українському радіо» сообщил начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

«Мы пока прекратили ввоз гуманитарной помощи в город, потому что опасная дорога, 22 километра до Авдеевки постоянно под обстрелами. Впрочем, в городе накоплено резервов. Мы с начала полномасштабной войны пытались эти резервы поддерживать в расчете на количество населения, ориентировочно, на 2-2,5 месяца. В связи с тем, что люди едут понемногу из города, то тех резервов, которые есть в городе, ориентировочно, хватит на три месяца. Это и продукты питания, и гигиена, есть определенный запас воды», — отметил он.

Также, по его словам, есть несколько локаций со скважинами, власти в определенное время запускают генераторы, чтобы поднимать эту воду, люди приходят и ее набирают.

Барабаш отметил, что если будет так, как три последних дня, то в ближайшее время, если не произойдет новая волна обострения, снова будут завозить гуманитарную помощь, потому что она накапливается на более спокойных территориях.

По словам начальника МВА, градус напряжения у Авдеевки снизился, но войска РФ и дальше пытаются атаковать. При этом ВСУ готовы к возможной новой фазе обострения.

«У россиян есть резервы, их немало, и мы это видим. Уверен, что они сделают выводы из тех ошибок, которые они сделали с начала этого обострения. То, что и мы готовимся, это точно. Мы и были готовы», — подчеркнул Барабаш.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку. Здесь отражены пять атак врага. Наступление войск РФ на Авдеевку самое масштабное с 2014 года.