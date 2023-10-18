Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш

18 октября 2023, 19:30

В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш

Из-за обострения ситуации на линии фронта вокруг Авдеевки Донецкой области поставки гуманитарной помощи в город приостановлены, но резервов хватит на три месяца. Об этом в комментарии «Українському радіо» сообщил начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

«Мы пока прекратили ввоз гуманитарной помощи в город, потому что опасная дорога, 22 километра до Авдеевки постоянно под обстрелами. Впрочем, в городе накоплено резервов. Мы с начала полномасштабной войны пытались эти резервы поддерживать в расчете на количество населения, ориентировочно, на 2-2,5 месяца. В связи с тем, что люди едут понемногу из города, то тех резервов, которые есть в городе, ориентировочно, хватит на три месяца. Это и продукты питания, и гигиена, есть определенный запас воды», — отметил он.

Также, по его словам, есть несколько локаций со скважинами, власти в определенное время запускают генераторы, чтобы поднимать эту воду, люди приходят и ее набирают.

Барабаш отметил, что если будет так, как три последних дня, то в ближайшее время, если не произойдет новая волна обострения, снова будут завозить гуманитарную помощь, потому что она накапливается на более спокойных территориях.

По словам начальника МВА, градус напряжения у Авдеевки снизился, но войска РФ и дальше пытаются атаковать. При этом ВСУ готовы к возможной новой фазе обострения.

«У россиян есть резервы, их немало, и мы это видим. Уверен, что они сделают выводы из тех ошибок, которые они сделали с начала этого обострения. То, что и мы готовимся, это точно. Мы и были готовы», — подчеркнул Барабаш.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку. Здесь отражены пять атак врага. Наступление войск РФ на Авдеевку самое масштабное с 2014 года.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Авдеевка гуманитарная помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
11:35
«ДНР» ставит подростков на воинский учет
10:56
Обстрелом поврежден православный храм в Запорожье
10:30
Под Авдеевкой оккупанты вводят в бой технику 1950-х годов — Newsweek
09:45
Под завалами общежития в Славянске людей не оказалось — ГСЧС
08:19
Провалилась очередная попытка россиян окружить Авдеевку — Генштаб
08:01
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, погибли люди
16:51
«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время
16:45
Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ
15:58
«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети
15:11
Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаш
15:06
Тела оккупантов достают из-под завалов: в ССО рассказали детали атаки ВСУ в Луганске и Бердянске
13:57
Во время пожара в Херсоне погибли две женщины
13:34
Контрразведка СБУ разоблачила «крота» РФ в рядах Национальной гвардии
все новости
20:30
Рыбное хозяйство Донетчины пострадало на 37,4 млн гривен из-за вторжения РФ
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
18:46
В севастопольском поселке произошел взрыв, видно задымление
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
17:15
В Запорожской и Харьковской областях сообщили о новых жертвах обстрелов РФ
16:59
Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
16:38
Жертвами атак ХАМАС в Израиле стали 23 украинца — посол
16:28
«Российский танк с летающей башней»: Армия дронов успешно уничтожает технику россиян в Донецкой области
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:51
В Авдеевке оккупанты ударили по храму: детали
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
14:49
Войска РФ утром 21 раз обстреляли Авдеевку
14:21
Оккупанты нанесли авиаракетные удары по Константиновке, из артиллерии ударили по Красногоровке
13:38
ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли село Пойма, заявил z-канал
13:14
Армия РФ ударила по Краматорску
12:41
На Луганщине продолжились штурмы оккупантов, возле Надии отбиты 9 атак — ОВА
12:10
ВСУ с помощью дронов уничтожили технику оккупантов под Бахмутом: Сырский показал видео
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
все новости
ВИДЕО
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама