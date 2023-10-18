До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш

Через загострення ситуації на лінії фронту навколо Авдіївки Донецької області постачання гуманітарної допомоги до міста призупинено, але резервів вистачить на три місяці. Про це у коментарі «Українському радіо» повідомив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

«Ми поки що припинили ввезення гуманітарної допомоги до міста, бо небезпечна дорога, 22 кілометри до Авдіївки, постійно під обстрілами. Втім, у місті накопичено резерви. Ми з початку повномасштабної війни намагалися ці резерви підтримувати з розрахунку на кількість населення, орієнтовно, на 2-2,5 місяці. У зв'язку з тим, що люди їдуть потроху з міста, резервів, які є в місті, орієнтовно, вистачить на три місяці. Це і продукти харчування, і гігієна, є певний запас води», – зазначив він.

Також, за його словами, є кілька локацій зі свердловинами, влада у певний час запускає генератори, щоб піднімати цю воду, люди приходять і її набирають.

Барабаш зазначив, що якщо буде так, як три останні дні, то найближчим часом, якщо не станеться нова хвиля загострення, знову завозитимуть гуманітарну допомогу, бо вона накопичується на спокійніших територіях.

За словами начальника МВА, градус напруги у Авдіївки знизився, але війська РФ і надалі намагаються атакувати. При цьому ЗСУ готові до можливої нової фази загострення.

«Росіяни мають резерви, їх чимало, і ми це бачимо. Впевнений, що вони зроблять висновки тих помилок, які вони зробили з початку цього загострення. Те, що і ми готуємось, це точно. Ми і були готові», — наголосив Барабаш.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Авдіївському напрямку окупанти не залишали спроб оточити Авдіївку. Тут відбито п'ять атак ворога. Наступ військ РФ на Авдіївку наймасштабніший з 2014 року.