Рыбное хозяйство Донетчины пострадало на 37,4 млн гривен из-за вторжения РФ

Рыбная отрасль Донецкой области понесла значительные потери из-за уничтожения имущества и инфраструктуры. По оперативным данным убытки в области рыбного хозяйства на Донетчине составляют 37,4 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



«Но уже сегодня рассматриваем вопрос о восстановлении и дальнейшем развитии аквакультуры на территории области. Ведь аквакультура — это не только выращивание рыбы, это занятость населения, дифференциация бизнеса и новые технологии», — сказал глава ДонОВА Игорь Мороз.



До начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области находилось 1622 водных объектов — водохранилища, пруды, озера.