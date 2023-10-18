Рибне господарство Донеччини постраждало на 37,4 млн гривень через вторгнення РФ

Рибна галузь Донецької області зазнала значних втрат через знищення майна та інфраструктури. За оперативними даними збитки в галузі рибного господарства на Донеччині становлять 37,4 мільйона гривень. Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної військової адміністрації.



«Але вже сьогодні розглядаємо питання про відновлення та подальший розвиток аквакультури на території області. Адже аквакультура – це не лише вирощування риби, це зайнятість населення, диференціація бізнесу та нові технології», – сказав голова ДонОВА Ігор Мороз.



До початку повномасштабного вторгнення РФ на території Донецької області було 1622 водні об'єкти — водосховища, ставки, озера.