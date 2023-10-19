Крымский мост восстановлен, но топливо по-прежнему перевозится на пароме

14 октября 2023 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ущерб, нанесенный Украиной в июле 2023 года ударом по Крымскому мосту, был устранен досрочно. Об этом сообщается в отчете британской разведки.



Несмотря на то, что мост полностью работоспособен, его использование по-прежнему ограничено из-за процедур, введенных после первого украинского нападения в октябре 2022 года.



Грузовики и топливо до сих пор перевозятся на пароме. Крымский мост останется жизненно важным звеном в поддержании российской оккупации Крыма и ее войск на юге Украины.



Однако теперь это почти наверняка представляет собой значительное бремя безопасности, требующее многокомпонентной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны и воздушных экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в другом месте.



По данным минобороны Великобритании, уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить эту большую и уязвимую структуру будет по-прежнему находиться под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.



Напомним, 13 октября, в Севастополе прогремел сильный взрыв, который почувствовали даже в отдаленных частях города, вероятно, на малом ракетном корабле.